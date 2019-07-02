Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta orman yangını (1)
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Manavgat'ta orman yangını (1)

22 dakika önce

Antalya'nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.

Manavgat'ta orman yangını (1), System.String[]
Antalya'nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.

Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 6 helikopterle müdahale ediliyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:04 Kaynak: İHA
Oymapınar, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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