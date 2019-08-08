Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta orman yangını (2)
Son Dakika Güncel Haber

Manavgat'ta orman yangını (2)

23 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.
Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.
Ekiplerin, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösterdiği belirtildi.
Gece olduğu için hava unsurları söndürme çalışmalarına katılamıyor.
Manavgat, Taşağıl, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın hırsız hastanede, hasta gibi davranıp hastaları soydu
ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 03:31:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta orman yangını (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]