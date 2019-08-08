Manavgat'ta orman yangını (2)
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:07 Kaynak: AA
'nın Manavgat
ilçesinde orman yangını çıktı. Taşağıl
Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.
Ekiplerin, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösterdiği belirtildi.
Gece olduğu için hava unsurları söndürme çalışmalarına katılamıyor.
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