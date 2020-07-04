Manavgat'ta orman yangını (2) - Son Dakika

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınına 45 yangın söndürme görevlisi ve 15 arazözle müdahale edildi. Yangının iç kısımlarına ise 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde incelediği orman yangını, 1,5 saatlik çalışma sonucu büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.