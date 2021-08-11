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Manavgat'ta orman yangını (2) - Son Dakika

Manavgat'ta orman yangını (2)

11.08.2021 16:45
Manavgat'ta orman yangını (2), System.String[]

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ?Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi arazözleriyle karadan, 1 uçak ve 3 helikopterle havadan müdahale edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

? Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi arazözleriyle karadan, 1 uçak ve 3 helikopterle havadan müdahale edildi. Kuvvetli poyraz nedeniyle Hatipler Mahallesi'ne sıçrayan yangın mezarlık civarında kontrol altına alındı. Ekipleri, alevlerin evlere sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri, hortum, kova ve tırmıklarla söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektar ormanlık alanın yandığı tahmin edilen yangında, 2 küçük müştemilat ile bir ağıl da zarar gördü. Ağıldaki kümes hayvanları vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Güvenlik gerekçesi ile Hatipler Mahallesi'nde bazı evler de boşaltıldı.Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),


Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)
Manavgat'ta orman yangını (2)

Manavgat, Sarılar, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta orman yangını (2) - Son Dakika


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