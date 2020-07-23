YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIManavgat 'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Manavgat 'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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23.07.2020 16:32:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat'ta orman yangını (3) - Son Dakika