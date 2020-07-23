Manavgat'ta orman yangını (3) - Son Dakika

Manavgat'ta orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIManavgat 'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Manavgat 'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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