Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta orman yangını
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Manavgat'ta orman yangını

21 dakika önce

Antalya'nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.

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Antalya'nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı. Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
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