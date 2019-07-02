Manavgat'ta orman yangını
21 dakika önce
Antalya'nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
'nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı. Manavgat
'ın Oymapınar
Mahallesi'nde başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.
(İHA)
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