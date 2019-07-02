Manavgat'ta orman yangını
1 saat önce
Manavgat'ta orman yangını 6 helikopter ve 20 arazözle yangına müdahale ediliyorANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.
Manavgat
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:01 Kaynak: İHA
'ta orman yangını
6 helikopter ve 20 arazözle yangına müdahale ediliyor
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.
Manavgat'ın Oymapınar
Mahallesi'nde başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.
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