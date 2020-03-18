Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 2 dönümü orman 1 dönümü tarla olmak üzere 3 dönüm alan zarar gördü. Bucak Şeyhler Mahallesi sınırlarında mangaldan çıkan yangın ise yangından dönen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Karavca Mahallesi Kayabaşı mevkiinde dün gece çıkan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 1 pikap, 2 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı 2 itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Ekiplerin erken ve etkili müdahalesi sayesinde şiddetli rüzgarla hızla yayılan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarı koru ormanı, 1 hektarı da tarım arazisi olmak üzere 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

MANGAL YANGIN ÇIKARDI

Diğer taraftan, Karavca Mahallesindeki yangından dönen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Barajı yakınlarında Bucak Şıhlar Mahallesi Eşek Çiftliği olarak adlandırılan bölgede yanan ateşe müdahalede bulunarak olası bir yangını önledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede yangının mangaldan çıktığı belirlendi.

(Arif Kaplan/İHA)