Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika

Manavgat'ta orman yangını
7 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Sürücüler mevkisi Türkbeleni Tepesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:56 Kaynak: AA
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