Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika

Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 500 metrekare orman, bin 500 metrekare sazlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 500 metrekare orman, bin 500 metrekare sazlık alan zarar gördü.

Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı


Orman ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangının, YKS'den çıkıp bölgeye gelen gençlerin ihmali nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. 21 Eylül 2018 tarihinde yangının çıktığı yere 100 metre uzaklıkta çıkan yangında 2 dönüm orman ve 1 dönüm kamışlık alan zarar görmüştü.


Sorgun-Titreyengöl yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan ve Manavgat'ın bir çok yerinden görülen yangın Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda söndürüldü. Ormanlık alandan başlayarak tarım arazisi içerisindeki sulama kanalı kıyısında bulunan sazlıklara sıçrayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Manavgat'ta konuşlandırılan yangın helikopteri, 1 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 pikap ve Antalya Büyükşehir belediyesine ait 3 itfaiye müdahalede bulundu.


Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde yangının sınavdan çıkarak soluğu çamlıkta alan gençlerin ihmali sonucunda çıktığı belirlenirken, yangında 500 metrekare orman, bin 500 metrekare de tarım arazisi ve sazlık alanın zarar gördüğü bildirildi.


Daha önce de aynı bölgede yangın


Yangının çıktığı yerin 100 metre yakınındaki ormanlık alanda 2018 eylül ayında yangın çıkmış, yangında 2 dönüm ormanlık ve 1 dönüm kamışlık alan zarar görmüştü. Yanan yerde Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışması yapılmıştı. - ANTALYA

Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:07 Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 20:49 Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
22:06
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
21:23
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20:51
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
20:48
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 22:29:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]