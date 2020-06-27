Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika

- Manavgat'ta orman yangını

500 metrekarelik orman ve bin 500 metrekarelik sazlık alan zarar gördü

Aynı bölgede 1 yıl sonra çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 500 metrekare orman, bin 500 metrekare sazlık alan zarar gördü. Orman ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangının, YKS sınavından çıkıp bölgeye gelen gençlerin ihmali nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. 21 Eylül 2018 tarihinde yangının çıktığı yere 100 metre uzaklıkta çıkan yangında 2 dönüm orman ve 1 dönüm kamışlık alan zarar görmüştü.

Sorgun-Titreyengöl yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan ve Manavgat'ın bir çok yerinden görülen yangın Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda söndürüldü. Ormanlık alandan başlayarak tarım arazisi içerisindeki sulama kanalı kıyısında bulunan sazlıklara sıçrayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Manavgat'ta konuşlandırılan yangın helikopteri, 1 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 pikap ve Antalya Büyükşehir belediyesine ait 3 itfaiye müdahalede bulundu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde yangının sınavdan çıkarak soluğu çamlıkta alan gençlerin ihmali sonucunda çıktığı belirlenirken, yangında 500 metrekare orman, bin 500 metrekare de tarım arazisi ve sazlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Daha önce de aynı bölgede yangın

Yangının çıktığı yerin 100 metre yakınındaki ormanlık alanda 2018 eylül ayında yangın çıkmış, yangında 2 dönüm ormanlık ve 1 dönüm kamışlık alan zarar görmüştü. Yanan yerde Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışması yapılmıştı.