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Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı - Son Dakika

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı

19.09.2021 17:08

- Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede üç yangın çıkartıp dördüncü noktayı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan 31 yaşındaki Semih Kuloğlu, tutuklandı.

- Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede üç yangın çıkartıp dördüncü noktayı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan 31 yaşındaki Semih Kuloğlu, tutuklandı. Kuloğlu'nun 14 Eylülde aynı bölgede çıkan ve 1 dönümlük orman arazisinin zarar gördüğü yangını da çıkardığı belirlendi. Semih Kuloğlu, ifadesinde, Side Mahallesinde yanan evi için dikkat çekmek amacıyla yangını çıkardığını ileri sürdü.
Uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olan Kuloğlu, ifadesinde Side mahallesinde 1 Eylül tarihinde yanan evine dikkat çekmek ve sesini duyurmak amacıyla yangın çıkardığını ileri sürdü. Kuloğlu, ifadesinde, "1 Eylül tarihinde evim yandıktan sonra dışarda kalmaya başladım. Bir haftadır Sorgun çamlığında yaşıyorum. 14 Eylül tarihinde gece ısınmak için ateş yaktım ve öğle saatlerine kadar ateşi söndürmedim. Ateşin başından da söndürmeden ayrıldım. Oradan kaymakamlığa gidip evimin yandığını ve şehir dışına çıkacağımı söyleyerek 200 TL yardım aldım. Bu parayla Ankara'ya gidip üç gün kaldım. Sonra Ankara Valiliğinden yine bilet parası alıp Manavgat'a geldim ve Sorgun çamlığına döndüm. Dün geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp kaçtım. Amacı sesimi duyurup dikkat çekmekti" ifadelerini kullandı.
"Tutuklandı"
Manavgat'ta birçok yangının Kuloğlu tarafından çıkarıldığı tespit edilirken, zanlı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı
Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı
Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı
Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı
Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı
Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı

Manavgat, Antalya, Yangın, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı, tutuklandı - Son Dakika
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