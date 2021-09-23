Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli suç makinesi çıktı - Son Dakika

- Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli suç makinesi çıktı

Komşularını isyan ettiren şüpheli ormandan önce lüks sitedeki kendi evini yakmış

İlçe merkezinde araçların lastiklerini patlatırken görüntüleri de ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 ve 18 Eylül tarihlerinde Sorgun Çamlığında orman yangını çıkarırken suçüstü yakalanan Semih Kuloğlu'nun ormanlardan önce tek başına yaşadığı annesine ait lüks evi yaktığı belirlendi. 2016 yılından beri Side mahallesinde 1134 sokakta ikamet eden Kuloğlu'nun daha önce de evinin bulunduğu sitede dairelerin camlarını kırdığı belirlenirken araçların lastiklerini kestiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

18 Eylül Cumartesi günü Sorgun Çamlığında 3 ayrı noktada yangın çıkardıktan sonra dördüncü oktayı yakarken orman görevlileri ve jandarma tarafından suçüstü yakalanan, yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan sabıkasının olduğu belirlenen 31 yaşındaki Semih Kuloğlu'nun orman yangınlarından önce Side'de 2016 yılından beri ikamet ettiği evini yaktığı bildirildi.

2016 yılından beri Side'de 1134 sokakta bir sitede Almanya'da yaşayan annesine ait dairede ikamet eden Semih Kuloğlu'nun hiçbir iş yapmadığı, annesinin gönderdiği para ile geçimini sağladığı bildirildi. Side ve çevresinde çok sayıda olaya karışan Kuloğlu'nun ikamet ettiği sitedeki diğer dairelerde yaşayan vatandaşlara huzur vermediği, sürekli olay çıkarıp camlarını kırdığı, son olarak da kendi evini yakıp kaçtığı bildirildi. Kuloğlu'nun ayrıca sitenin önünde ve yolu üzerinde bulunan araçların lastiklerini de zevk için kestiği belirlendi.

Telefonda annesine para göndermezse evi yakacağını söyledi

Semih Kuloğlu'nun evinin bulunduğu sitede ikamet eden Side esnaflarından Muzaffer Tekin, Kuloğlu'nun çevresindeki herkese tanımadığı insanlara bile durup dururken zarar verdiğini belirterek "Bu şahıs 2016 yılından beri burada Almanya'da yaşayan annesine ait evde kalıyor. Sanırım Almanya'dan sınır dışı edilmiş. Geldiği günden beri bir işte çalıştığını görmedik. Sitede sürekli sorun çıkarıp herkesin huzurunu kaçırıyor. Özellikle evine misafir gelen dairenin önünden küfürlerle gelen misafiri de rahatsız ediyor. Bazı zamanlar perdeyi kapatıp 15 gün dışarı çıkmadığı oluyordu. Siteye gelen misafirlerin araçlarının lastiğini kesiyordu. Side içerisinde bir çok işyerinin camını kırmak suretiyle zarar verdi. Geçtiğimiz günlerde telefonla Almanca olarak konuşmasına şahit oldum. Annesine, eğer 1-2 gün içerisinde para göndermezse evi yakacağını söyledi. ve dediğini de yaptı. Eğer zamanında haberimiz olmasa ve itfaiye gelmese tüm evler yanacaktı. Yangının ardından sitenin duvarına tırmanıp kaçarken gördük" dedi.

Araç lastiklerini keserken görüntüleri ortaya çıktı

yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan sabıkasının olduğu belirlenen 31 yaşındaki Semih Kuloğlu'nun özel bir hastane yakınlarında bir esnafın park halindeki aracının lastiğini bıçakla kesme anı güvenlik kamerasına yansıdı.