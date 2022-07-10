Son dakika haberleri: Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın panik oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın panik oluşturdu

10.07.2022 13:25

Gelen son dakika haberlerine göre - Manavgat'ta ormanlık alanda korkutan yangın Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldüANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

- Manavgat'ta ormanlık alanda korkutan yangın

Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Çağlayan Mahallesi Sürücüler Beleni Manavgat Devlet Hastanesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, mahalle sakinleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Güvenlik güçleri yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

YORUMLAR
500
Ormanlık alanda alev topuna dönen otomobil panik oluşturdu Ormanlık alanda alev topuna dönen otomobil panik oluşturdu Son dakika haber: İZMİR'DE, PALET ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN ZEYTİNLİK ALANA SIÇRADI Son dakika haber: İZMİR'DE, PALET ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN ZEYTİNLİK ALANA SIÇRADI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın panik oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:04 Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
14:43 Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü...
14:30 Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi
14:18 Kadir Şeker yeniden demir parmaklıkların arkasına mı gönderilecek? Duran ailesinin avukatından "tahliye" kararına itiraz geldi
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 15:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın panik oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement