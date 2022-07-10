Çağlayan Mahallesi Sürücüler Beleni Manavgat Devlet Hastanesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, mahalle sakinleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Güvenlik güçleri yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın panik oluşturdu - Son Dakika

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