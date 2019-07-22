Manavgat'ta ot çalı yangını korkuttu
55 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot çalı yangını büyümeden söndürüldü.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesindeki ot çalı yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi
1640 Sokak Kemer
Bulvarı yol kenarında ot ve çalılık alandan duman çıkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kamış ve makilik alandaki yangın özellikle kamışlar arasında bulunan otomobil lastiklerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Side ve Manavgat'ta bulunan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yanan bölgenin yakınında bulunan kömür deposu ve evler büyük tehlike atlattı. - ANTALYA
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