Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta ot çalı yangını korkuttu
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Manavgat'ta ot çalı yangını korkuttu

55 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot çalı yangını büyümeden söndürüldü.

Manavgat'ta ot çalı yangını korkuttu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot çalı yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi 1640 Sokak Kemer Bulvarı yol kenarında ot ve çalılık alandan duman çıkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kamış ve makilik alandaki yangın özellikle kamışlar arasında bulunan otomobil lastiklerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Side ve Manavgat'ta bulunan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yanan bölgenin yakınında bulunan kömür deposu ve evler büyük tehlike atlattı. - ANTALYA
Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, Side, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
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