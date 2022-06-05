Manavgat'ta otel personeli ve turistler çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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Manavgat'ta otel personeli ve turistler çevre temizliği yaptı

05.06.2022 13:32

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel çalışanları ve turistler, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çevre temizliği gerçekleştirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel çalışanları ve turistler, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çevre temizliği gerçekleştirdi.

Titreyengöl turizm bölgesinde hizmet veren Armas Global grubuna ait Amara Family Resort Otel, çevre bilincini geliştirmek, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamanın önemini vurgulamak amacıyla çevre temizliği etkinliği düzenledi.

"Dünya Çevre Günü"nde otel personeli ve tesiste konaklayan turistlerinde katıldığı etkinlikte, önce çevreyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Ardından katılımcılar otel çevresi ve Titreyengöl Plajı'ndaki atıkları topladı.

Otel İşletme Müdürü Bekir Ece, gazetecilere, çevrenin korunması ve çevre duyarlılığının arttırılması konusunda bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Dünya Çevre Günü"nde çevre etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Ece, "Yaşanabilir bir dünya için temiz çevreye ihtiyacımız var. İnsanların çevreye ve dünya temizliğine ilgi göstermelerini, daha dikkatli olmalarını ve gelecek nesillere daha iyi, daha temiz, daha yeşil ve temiz bir dünya bırakmalarını istiyoruz." dedi.

Temizliğe katılan Rus turist Ekaterina Moichanova ise "Biz de gönüllü olarak çöp toplama kampanyasına katıldık. Sahildeki temizlik çalışmalarına yardım ettik. Hepimiz bu dünyanın temiz olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Manavgat'ta otel personeli ve turistler çevre temizliği yaptı
Manavgat'ta otel personeli ve turistler çevre temizliği yaptı
Manavgat'ta otel personeli ve turistler çevre temizliği yaptı
Manavgat'ta otel personeli ve turistler çevre temizliği yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta otel personeli ve turistler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

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