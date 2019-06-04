Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta oteller ve sahiller doldu
Son Dakika Güncel Haber

Manavgat'ta oteller ve sahiller doldu

19 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle gelen yerli tatilcilerle birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Manavgat'ta oteller ve sahiller doldu, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle gelen yerli tatilcilerle birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.
9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle yerli turist sahillere akın etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 529 otelde, 183 bin 706 yatağın bulunduğu Manavgat'ta yerli ve yabancı turistlerle birlikte oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yerli ve yabancı tatilciler bir yandan sahilde denize girerken, otellerde de animasyon ekipleri çeşitli şov ve gösterilerle turistlerin eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. Denize giren bazı tatilciler de su sporlarıyla eğlenceli zaman geçirdi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:28 Kaynak: DHA
turist, Antalya, Ramazan Bayramı, Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı A Milli Takım bayramlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:47:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta oteller ve sahiller doldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]