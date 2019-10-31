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Manavgat'ta otluk yangını

7 saat önce

Manavgat'ta çıkan otluk yangını söndürüldüÇenger Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Manavgat'ta çıkan otluk yangını söndürüldü

Çenger Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangının 10 dönüm alanda etkili olduğu öğrenildi.

Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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