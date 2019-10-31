Manavgat'ta otluk yangını

Çenger Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

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AK Parti'den "En az 10 vekil daha istifa edecek" iddiasına yanıt: Başka bir istifa beklemiyoruz