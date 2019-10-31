Manavgat'ta otluk yangını
7 saat önce
Manavgat'ta çıkan otluk yangını söndürüldüÇenger Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:42 Kaynak: AA
Manavgat'ta çıkan otluk yangını söndürüldü
Çenger Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangının 10 dönüm alanda etkili olduğu öğrenildi.
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