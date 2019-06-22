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Manavgat'ta otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobiliyle demir bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.

Manavgat'ta otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobiliyle demir bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat- Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan, Antalya'ya seyir halinde bulunan F.Ü.'nün kullandığı 07 AED 794 plakalı otomobil, Sorgun-otogar üst kavşağında kavşağın sonuna yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Üst geçitte trafik akışının kontrollü olarak tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:07 Kaynak: İHA
Sorgun, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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