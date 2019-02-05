Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı: 5 Yaralı

Manavgat'ta Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı: 5 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Manavgat'ta Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı: 5 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turizm Caddesi Evrenseki istikametinden Gündoğdu istikametine seyir halindeki G.B.'nin kullandığı 07 EZZ 08 plakalı otomobil, Sadıkkent Sitesi yakınlarında yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına devrilip takla attı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü G.B. ile birlikte araçta bulunan E.A, H.V, C.A. ve A.V. yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.V. ve A.V.'nin ikiz kardeş olduğu, durumu kritik olan H.V.'nin yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:52 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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