Manavgat'ta Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi
5048 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5017 Sokak istikametine gitmekte olan Hılda M.V.'nin kullandığı 07 MF 110 plakalı otomobil, Çetin Emeç
Caddesi'nde seyir halindeki Rıza K.'nin kullandığı 07 AED 405 plakalı kamyonete yandan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil geldiği yöne dönerek yol ortasında dururken, kamyonet yol kenarında bulunan direğe çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazanın ardından her iki araç sürücüsü de ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Atatürk
İlköğretim Okulu istikametinden gelen otomobilin, uyarı levhası ve ışığı bulunmasına rağmen durmayarak hızla caddedeki kamyonete çarptığı görüldü. Kazanın meydana geldiği kavşakta iş yeri ve ikameti bulunan vatandaşlar, kavşakta kazasız gün geçmediğini belirterek acilen önlem alınması gerektiğini dile getirdiler. Nezaket Duran isimli kadın, evinin kazanın meydana geldiği yere 20 metre mesafede olduğunu belirterek, "Artık çarpışma sesiyle yerimizden fırlamaktan bıkıp usandık. Her ses gelişinde şimdi kaza oldu diyoruz. Burada haftada birkaç kez kaza meydana geliyor. Hemen yanı başında Atatürk İlköğretim Okulu bulunuyor. Bu okula giden çocuklar mecburen bu kavşağı kullanıyor. Korkudan her gün kendim götürüp getiriyorum. Çocuklarımızın başına bir şeyler gelmeden bu kavşağa gerekli önlemler alınmalıdır" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:03 Kaynak: İHA
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