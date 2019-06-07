Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Manavgat'ta otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

52 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Öztürk (19) öldü.

Manavgat'ta otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü  İsmail Öztürk (19) öldü.
Manavgat Oymapınar yolu Bucakşeyhler ayrımındaki kaza, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Batuhan Özkür yönetimindeki 07 LKM 72 plakalı otomobil ile İsmail Öztürk'ün kullandığı 07 ACH 945 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havaya savrulan motosiklet, otomobilin üzerinde aşarak asfalt zemine düştü. Kazada, motosiklet sürücüsü İsmail Öztürk ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Batuhan Özkür ve yanındaki 2 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.
Kazayı görenler, yaralıların yardımına koştu. İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan İsmail Öztürk, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anında kask takıp takmadığı belirlenemeyen Öztürk, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma, tedavisinin ardından otomobil sürücüsü Batuhan Özkür'ü işlemleri için karakola götürdü.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:18 Kaynak: DHA
İsmail Öztürk, Manavgat, Güncel
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