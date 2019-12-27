Manavgat'ta otomobilden hırsızlık - Son Dakika
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Manavgat'ta otomobilden hırsızlık

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat'ta otomobilden hırsızlık, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Aydınevler Mahallesi 5600 Sokak'ta park halindeki otomobilin marş motorunun yerinden sökülerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.B. ve M.G, olduğunu belirledi. Evlerinde gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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