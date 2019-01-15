Manavgat'ta Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaya Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde iddiaya göre kaldırımda yürüyen Orhan Dinç'e arkasından gelen ve plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Orhan Dinç, başını kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarında bulunan sazlıkların üzerine düşerken, çarpan araç ise olay yerinden uzaklaştı.



Orhan Dinç, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri Dinç'e çarpan aracın tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

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