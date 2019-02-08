Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Side Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yavuz Sultan Selim Bulvarına çıkmakta olan K.C.'nin kullandığı 07 JL 111 plakalı otomobil ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyir halindeki A.A.'nın kullandığı 07 JL 978 plakalı motosiklet Side Zühal Melek Sezer Aile Sağlığı Merkezi önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.A. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Selim, Side, Manavgat, 3. Sayfa, Yerel
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