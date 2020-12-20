Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alattin Ö'nün kullandığı 07 LV 526 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki kavşakta, Mustafa Zengin yönetimindeki 07 LD 196 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Otomobille motosikletin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde hızla gelen motosikletin otomobille çarpışması, motosiklet sürücünün çarpışmanın etkisiyle savrulması ve kazayı görenlerin yardıma koşması yer alıyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika