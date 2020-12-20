Manavgat'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Görüntüde hızla gelen motosikletin otomobille çarpışması, motosiklet sürücünün çarpışmanın etkisiyle savrulması ve kazayı görenlerin yardıma koşması yer alıyor.

Otomobille motosikletin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İsrail gizli servisi Mossad, Netflix gibi dijital platformları kullanarak yeni ajanlar arıyor

Sağlık çalışanlarını adım adım takip edip darbettiler! O anlar kamerada

İncir ihracatı yapacağını söyleyen terzi 100 kişiden 20 milyon lira toplayarak ortadan kayboldu

DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı

74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor

Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu