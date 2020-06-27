Manavgat'ta otomobiller çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Manavgat'ta otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi 8513 Sokak ile 8503 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Mustafa Altınkalem yönetimindeki 07 AIE 285 plakalı otomobille Mehmet Güzel yönetimindeki 07 FYS 77 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Mehmet Güzel ve Mustafa Altınkalem ile araçlarda bulunan Yeşim Tok, Duygu Tok, Medine Güzel, Ülkü Gökşen Güzel ve İbrahim Altınkalem yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve her iki aracın büyük zarar gördüğü kazada, yaralılar Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaldırım üzerinde yerde yatan yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılardan bazıları ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülürken, bazıları da kendi imkanlarıyla gitti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Manavgat, Kavaklı, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:18 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta otomobiller çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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