Manavgat'ta otomobiller çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi 8513 Sokak ile 8503 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Mustafa Altınkalem yönetimindeki 07 AIE 285 plakalı otomobille Mehmet Güzel yönetimindeki 07 FYS 77 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Mehmet Güzel ve Mustafa Altınkalem ile araçlarda bulunan Yeşim Tok, Duygu Tok, Medine Güzel, Ülkü Gökşen Güzel ve İbrahim Altınkalem yaralandı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.