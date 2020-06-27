Manavgat'ta otomobiller çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçtaki yaralılar itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaldırımda ilk müdahalesini yaptığı yaralılar hastaneye götürüldü.

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