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Manavgat'ta plaj şampiyonası heyecanı başlıyor

1 saat önce

Manavgat Belediyesi'nin Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour başlıyor.

Manavgat'ta plaj şampiyonası heyecanı başlıyor, System.String[]

Manavgat Belediyesi'nin Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği plaj voleybolu turnuvası Pro Beach Tour başlıyor. 5 ülkeden 20 profesyonel takımın katılacağı turnuva 12-14 Eylül tarihleri arasında Boğaz Otel Plajında yapılacak


Geçtiğimiz günlerde Plaj Futbolu Turnuvası ile başlayan heyecan Pro Beach Tour ile devam ediyor. Hazırlıklarının devam ettiği Pro Beach Tour müsabakaları 12 - 14 Eylül tarihleri arasında saat 13.30'da başlayacak. Turnuvaya Kıbrıs, Ukrayna, Romanya, Rusya ve Türkiye'den 2'şer kişiden oluşan 20 takım katılacak. 13 erkek 7 bayan takımından oluşan turnuvanın yarı final ve final maçları 14 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Kıran kırana bir çekişmeye sahne olacak final maçlarının sona ermesi ile yapılacak ödül töreninde kupa ve madalyaların yanı sıra 30 bin TL para ödülü dereceye giren takımlar arasında bölüşülecek. İlerleyen günlerde halkında katılımıyla gerçekleşecek bir voleybol turnuvası daha yapılacağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm Manavgat halkını turnuvaya katılmaya ve izlemeye davet etti. - ANTALYA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Manavgat, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:51 Kaynak: İHA
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