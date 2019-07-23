Manavgat'ta polis aranan 2 kişiyi otomobilde yakaladı
27 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheliyi otomobilde yakaladı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:12 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde polis, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheliyi otomobilde yakaladı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, işlediği suçlar nedeniyle 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.G. ile silahla tehdit, yaralama ve hakaret gibi 9 ayrı suçtan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.'yi Çeltikçi
Mahallesi'nde otomobil içerisinde yakaladı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya
Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA
Antalya'da konser verecek olan Jennifer Lopez, Türk yetkililere abartmama uyarısında bulundu Alkollü sürücüyle polis arasında ilginç diyalog: Kız arkadaşım çok istedi kıramadım Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü