Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta polis aranan 2 kişiyi otomobilde yakaladı
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Manavgat'ta polis aranan 2 kişiyi otomobilde yakaladı

27 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheliyi otomobilde yakaladı.

Manavgat'ta polis aranan 2 kişiyi otomobilde yakaladı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan iki şüpheliyi otomobilde yakaladı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işlediği suçlar nedeniyle 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.G. ile silahla tehdit, yaralama ve hakaret gibi 9 ayrı suçtan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.'yi Çeltikçi Mahallesi'nde otomobil içerisinde yakaladı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi. - ANTALYA
Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:12 Kaynak: İHA
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