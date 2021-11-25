MANAVGAT'TA POLİSTEN KADES BİLGİLENDİRMESİ - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapılan etkinlikte Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlileri KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında halkın yoğun bulunduğu cadde, park, bahçe ve alışveriş merkezlerinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte kadınlara KADES uygulaması ile ilgili bilgi ve broşür dağıtıldı.

Kadınlara, eşleri veya başka bir erkek tarafından şiddet uygulanması durumunda telefona yüklenen KADES uygulamasıyla anında polise ihbarda bulunabileceklerini hatırlatan görevliler, ihbar sonrası en kısa sürede kolluk kuvvetlerinin müdahale edeceğini söyledi.