Üye Girişi
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı - Son Dakika

Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı

02.08.2021 09:16

Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı Tesiste bulunan 150 ATV aracından 95 tanesi adeta küle döndü Alevlerin arasından kurtulan Cengiz Kartal: "Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı" Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 6 gün önce çıkan...

Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı

Tesiste bulunan 150 ATV aracından 95 tanesi adeta küle döndü

Alevlerin arasından kurtulan Cengiz Kartal:

"Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 6 gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ATV Saferi tesisinde bulunan 97 ATV aracı küle döndü. Demirlerin dahi eridiği tesis kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında alevlerin arasında kalarak canını zor kurtaran tesisin sahibi ise, yaşadığı dehşet dakikalarını, "Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı. 70 tane yangın tüpümüz vardı. Onlar ile müdahale etmeye çalıştık, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Baktık ki olmuyor, çıkalım dedik. Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum" sözlerine yer verdi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6'ıncı gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterler ile karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile mücadele ediliyor. Yangında Bucak Şıhlar Mahallesinde bulunan 13 bin metrekare alan üzerinde kurulan ATV saferi tesisi küle döndü. Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev, bir restoran kullanılamaz hale geldi. Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eriği görüldü. Tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü.

Sonuna kadar mücadele etti

Tesisin sahibi Cengiz Kartal ise tesisini alevlerden koruyabilmek için son anına kadar mücadele etti. Yangın ile daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi. Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı. İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında korku dolu anlar yaşadı. Kartal, bir süre sonra yangından kollarından ve başından yaralanarak kurtuldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra tesisine geri dönen işletme sahibi gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Geride hiçbir şeyin kalmadığını gören işletme sahibi zararının 7-8 milyon TL'ye yakın olduğunu ifade etti.

"Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu"

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan işletme sahibi Cengiz Kartal, "15 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız var. Bu afette çok büyük zarar uğradık. Canımızı zor kurtardık. Bu işletmeyi 2016 yılında kurduk, daha önceleri başka yerde kiracıydık. Bütün emeğimiz bir yangın ile yandı. Sabaha karşı sabah 05.30 sularında sert bir poyraz esti. Güvercin kafesimiz 100 metre fırladı. Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı. 70 tane yangın tüpümüz vardı. Onlar ile müdahale etmeye çalıştık, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Baktık ki olmuyor, çıkalım dedik. Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. Daha sonraları araba dumandan boğuldu stop etti. 200 metreye yakın alev toğunun içerisinde koştum" sözlerine yer verdi.

"Toplamda zararımız 8-9 milyon TL üzerinde"

Yangında kollarından ve kafasından yaralanan Kartal, "Kozalaklar koluma ve kafama geldi. Hayatımı kurtardım. 150 tane ATV aracımız vardı. 95 tanesi yandı. Tesisi kullanılamaz hale geldi. Şuanda bu araçların tanesi 36-40 bin TL. Toplamda zararımız 8-9 milyon TL üzerinde. Devletimiz destek verirse önümüzdeki yıllarda faaliyetlerimize devam ederiz. Biz senede burada 20-25 bin turist ağırlıyorduk" dedi.

Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi 09:40 Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var 09:06 Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 08:40 Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 07:55 AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali 00:28 Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü 21:56 Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi 19:56 Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi 17:49 Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi

Son Dakika Haberleri
18:51 Dolmuş bekleyen kızı elle taciz ettiği iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
18:49 Van'dan art arda kötü haber! 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
18:19 Fatih Terim'den şaşırtan Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik
18:18 Bakan Pakdemirli'den Van'da yaşanan selle ilgili vatandaşlara destek: Zararlarının tamamını karşılayacağız
18:07 Sarı-kırmızılılarda bu sezon Rumen futbolcu sevdası bitmiyor! Yeni hedef Juventus'tan Radu Dragusin
17:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
17:30 Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu
17:19 Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale
17:01 Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor
16:54 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına sert tepki         
09:47
Milyonların gözü bu toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı başlıyor Milyonların gözü bu toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı başlıyor         
09:31
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
08:42
Japonya Kovid-19 ile mücadele için Moğolistan'a 8 milyon dolar destek sağlayacak Japonya Kovid-19 ile mücadele için Moğolistan'a 8 milyon dolar destek sağlayacak         
07:59
6 gündür ciğerlerimiz yanıyor! İşte orman yangınlarında son durum 6 gündür ciğerlerimiz yanıyor! İşte orman yangınlarında son durum         
07:46
Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu         
22:59
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu         
17:03
İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor         
15:44
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim         
12:02
Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları uzaydan görüntülendi Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları uzaydan görüntülendi         
11:26
Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu, Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu, Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 09:57:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement