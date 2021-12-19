Manavgat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu (2) - Son Dakika

YAĞMUR SONRASI EVİ SU BASTI

Manavgat'taki sağanak sonrasında Hatipler Mahallesi'nde 101 Sokak üzerinde Kazım Aksoy'un oturduğu bahçeli evi su bastı. Aksoy, kardeşi ile birlikte eşyaları kurtardıklarını, ancak babasına ait motorun su altında kaldığını söyledi. Bahçede bağlı köpeklerini de son anda kurtardıklarını anlatan Aksoy, "Yukardan selle birlikte gelen çalı çırpı pislik hepsi rögarın kafasına doluyor. O yüzden bu su baskınları geliyor. Her yağmurda durum aynı, belediyeye gidiyoruz karayolları diyor, karayollarına gidiyoruz belediye diyor, bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

SİDE KEMER BULVARI YAĞMUR NEDENİYLE KAPANDISağanak sonrası Kemer Bulvarı'nda Side istikametine giden yolda oluşan gölet nedeniyle yol 30 dakika kadar trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan 2 minibüs ile bir otomobil çekiciler tarafından kurtarılırken, Manavgat Belediyesi ekipleri vidanjörle suyu tahliye ettikten sonra yol trafiğe yeniden açıldı.KUVVETLİ RÜZGAR KAMYON DEVİRDİÇenger Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde Manavgat'tan Alanya istikametine ev eşyası taşıyan kamyon, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda yaralanan olmazken trafik tek şeritten sağlandı. Kamyon sürücüsü Adem Levent , "Biz sağlıklıyız bir sıkıntımız yok deniz tarafında rüzgar acayip bir şekilde çıktı. Hissettim yani devireceğini. Tahmin ettiğim gibi de oldu, yol kenarına durdum dörtlülerimi yaktım, rüzgar vurdu yol ortasına devirdi. Hortumu görmedim, beni devirdikten sonra hortum oluşmuş. Onu da yolun karşısında bir abi vardı aracın içerisinde, 'Ben gördüm sizi devirdikten sonra hortum çıktı' dedi" diye konuştu.

Devrilen kamyondaki eşyalar başka bir kamyona yüklendi.