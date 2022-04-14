Manavgat'ta sahile vurmuş 4 ölü caretta caretta bulundu - Son Dakika
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Manavgat'ta sahile vurmuş 4 ölü caretta caretta bulundu

14.04.2022 16:42
Manavgat'ta sahile vurmuş 4 ölü caretta caretta bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki 4 caretta carettanın kıyıda ölü bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki 4 caretta carettanın kıyıda ölü bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince, caretta carettaların yumurtlama zamanının yaklaşması dolayısıyla Manavgat'taki sahillerde kontroller yapıldı.

Kontroller sırasında kıyıya vurmuş 4 caretta caretta ölü olarak bulundu.

Kaplumbağaların ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı, yaşamlarını neden kaybettiklerinin tespiti için ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçildi.

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Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta sahile vurmuş 4 ölü caretta caretta bulundu - Son Dakika


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