Manavgat'ta sahte alkol operayonu: 15 litre etil alkol, 4 adet aroma ele geçirildi - Son Dakika

Manavgat'ta sahte alkol operayonu: 15 litre etil alkol, 4 adet aroma ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kargo aracılığıyla gönderilen 15 litre etil alkol ve 4 adet aroma ele geçirdi.

Manavgat'ta son günlerde el yapımı alkol tüketiminden dolayı ölüm ve rahatsızlıkların yaşanması, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Jandarma ekipleri, ölen ve hastaneye kaldırılan şahısların evlerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen bilgiler doğrultusunda kargo firmalarını mercek altına aldı. Alkol ve diğer malzemelerin İstanbul'dan geldiğini belirleyen Manavgat KOM timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, bir kargo firmasında İstanbul'dan gönderilen paket içerisinde 15 litre etil alkol ve 4 adet aroma ele geçirdi. Olayla ilgili S.K. ve M.Ö'nün ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.