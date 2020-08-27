Manavgat'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika

Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 19 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.G'nin Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki iş yerinde ve Şelale Mahallesi'ndeki evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin iş yeri ve evine düzenlenen operasyonda 26 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 19 litre sahte içki ele geçirildi.
H.G hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:25 - Kaynak: AA
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