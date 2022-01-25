Antalya'da 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde kaçak/sahte sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında dün bir iş yerinde Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı ile yapılan aramada; 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara, 8 bin 600 adet boş makaron, 55 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara, 49 kutu (6 bin 100 gram) nargile tütünü, 14,9 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA