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Antalya'da 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara ele geçirildi

25.01.2022 16:11
Antalya'da 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde kaçak/sahte sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında dün bir iş yerinde Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı ile yapılan aramada; 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara, 8 bin 600 adet boş makaron, 55 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara, 49 kutu (6 bin 100 gram) nargile tütünü, 14,9 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

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Hisarcık, Manavgat, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 2 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş sahte sigara ele geçirildi - Son Dakika
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