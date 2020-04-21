Manavgat'ta şehir içi dolmuşlarına dezenfekte - Son Dakika

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Manavgat'ta şehir içi dolmuşlarına dezenfekte
6 saat önce
Manavgat Belediyesi, Korona virüsü önlemleri kapsamında kent merkezi, kamusal alan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Manavgat Belediyesi, Korona virüsü önlemleri kapsamında kent merkezi, kamusal alan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin rutin olarak sürdürdüğü çalışmalarda belediye ekipleri son olarak Manavgat halkının yoğun olarak kullandığı şehir içi halk otobüslerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Doğu Garajı'nda yapılan dezenfekte çalışmalarında toplamda 90 minübüste ilaçlama yapılarak kullanıma hazır hale getirildi. Şoförler ve kent halkı Manavgat Belediyesinin Korona virüs önlemleri kapsamında yürüttüğü çalışmaların kendi sağlıkları için oldukça önemli olduğunu belirterek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, "Manavgat Belediyesi olarak tedbirlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Halkımızın içi rahat olsun, biz onların sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz. Manavgat Belediyemiz kent halkının sağlığı için zaman mefhumu gözetmeden çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edecektir" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:45 Kaynak: İHA
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