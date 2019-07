Manavgat'ta sevgi dostluk ve barışa 5 bin balon

23. Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali, Cumhuriyet Meydanı 'nda kurulan Festival Köyü ile başladı. Açılışta 5 bin adet renkli balon gökyüzüne bırakılarak tüm Türkiye 'ye sevgi, dostluk, barış, kardeşlik mesajları verildi.Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl, 23'üncüsü düzenlenen 'Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali' Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Festival Köyü etkinlikleri ile başladı. Sergi alanında çeşitli atölyeler, sanat standları, workshoplar, turnuvalar, dans gösterileri, Retro oyunlar, DJ partilerin yapıldığı renkli festival köyü Manavgat halkı ve turistler tarafından büyük ilgi gördü. Festival Köyü açılış etkinliklerine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen eşi ve kızı ile birlikte katıldı. Oda ve dernek başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kent halkının genciyle yaşlısıyla ilgi gösterdiği etkinlikler gökyüzüne sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik için 5 bin adet renkli balonun bırakılmasıyla başladı. Rüzgarla yükselen balonlar renkli görüntüler oluşturdu. Sözen, festival köyü boyunca vatandaşlarla bir araya geldi."Etkinlikler"Başkan Sözen etkinlikleri ilgi ile izleyerek, vatandaşların eğlencesine ortak oldu. Eşi ve kızıyla birlikte stantları gezen Başkan Sözen, 3 boyutlu el kalıbı çıkarma atölyesinde ilk denemeyi yaptırdı. Festival kapsamında Can Gox tarafından konser de verildi. Söylediği birbirinden güzel ve hareketli parçalarla kendisini izlemeye gelenleri coşturan Can Gox, Cem Karaca , Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi usta sanatçıların da eserlerini seslendirdi.Başkan Şükrü Sözen, her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu, Manavgat'ta düzenlenen Barış Suyu Kültür Sanat Turizm ve Gençlik Festivali'nin barış, dostluk, sevgi ve kardeşliği pekiştireceğini söyledi. Festival kapsamında 26 Temmuz Cuma günü Cem Belevi ve Aleyna Tilki , 27 Temmuz Cumartesi günü Gökçe ve Edis , 28 Temmuz Pazar günü ise Zakkum ve Ebru Gündeş hayranlarıyla buluşacak. - ANTALYA