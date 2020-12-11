Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu - Son Dakika

Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu

11.12.2020 13:22

Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu Yüzlerce dönüm muz, ejder meyvesi ve sebze serasının yanı sıra narenciye ve ekili tarım arazilerine zarar verdi Antalya'da gece saat 04.

Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu

Yüzlerce dönüm muz, ejder meyvesi ve sebze serasının yanı sıra narenciye ve ekili tarım arazilerine zarar verdi

ANTALYA - Antalya'da gece saat 04.30 sıralarında yağan dolu, Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerinde yüzlerce dönüm muz, ejder meyvesi ve sebze serasının yanı sıra narenciye ve ekili tarım arazilerine zarar verdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu, seraların özellikle üst kısmındaki plastikleri yırtarken kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Antalya'da gece saat 04.30 sıralarında yağan dolu yüzlerce dönüm muz, ejder meyvesi ve sebze serasının yanı sıra narenciye ve ekili tarım arazilerine zarar verdi. Çolaklı Mahallesi'nde 6 dönümlük alanda ejder meyvesi ekmeye hazırlanan Cengiz Yılmaz, sabah gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Ekim için tüm hazırlıkları tamamladığını belirten Yılmaz, "Gece 04.30 sıralarında etkili olan ve bir çoğu ceviz hatta yumruk büyüklüğündeki dolu, seramızın üst kısmındaki muşambaların eleğe dönüşmesine neden oldu. Muşamba delinince de ekim yapacağımız zemin ve döktüğümüz gübre ve diğer malzemeler de ıslandı" dedi.

Ekim işi tamamlanmadan sigorta işleminin yapılmadığını belirten Yılmaz, "Maalesef seramızın sigortası ekim tamamlanmadığı için yapılamadı. Gelen afet Allah'tan geldi. Elimizden gelen bir şey yok. 42 bin TL dolayında zararımız var. Artık havanın ısınmasını ve seranın üzerini değiştirerek Mart ayında ekim yapmayı planlıyoruz" dedi.

Mehmet ve Rıfat Uçak kardeşlere ait 10 dönümlük muz serası da doludan nasibini aldı. Seranın üzerindeki plastik örtü tamamen delinirken, muz serasının sigorta işleminin yapılmadığı bildirildi. Seralarında büyük hasar oluştuğunu belirten Mehmet Uçak, "Seramızda ekim işlemi tamamlandı. Sigorta için başvurumuzu yaptık. Yetkililerin inceleme yapmalarını beklerken Allah'tan böyle bir afet geldi. Yaklaşık 100 bin TL dolayında zararımız söz konusu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kabak tarlaları harap oldu

Seraların yanı sıra ekili tarım arazileri de doludan zarar gördü. Özellikle kaban ve lahana bahçeleri yağan dolunun ardından adeta büyükbaş hayvan istilasına uğramış görünümüne büründü. Tarladaki ürünlerin durumu dolunun zararını tüm açıklığı ile gözler önüne serdi. Sera ve sebze bahçelerinin dışında narenciye bahçeleri de doludan zarar ördü. Portakal ve limonlar dolunun etkisiyle tamamen döküldü.

Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu

Narenciye, Manavgat, Antalya, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu - Son Dakika


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