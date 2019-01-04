Manavgat'ta Şiddetli Fırtına Toptancı Halinin Çatısını Uçurdu

Manavgat'ta Şiddetli Fırtına Toptancı Halinin Çatısını UçurduANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Toptancı Hali'nde bazı işyerlerinin çatısını uçurdu.

Manavgat'ta Şiddetli Fırtına Toptancı Halinin Çatısını Uçurdu



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Toptancı Hali'nde bazı işyerlerinin çatısını uçurdu. Gece meydana gelen olayın ardından caddeyi kapatan çatıdan uçan parçalar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe caddesinde bulunan Toptancı Halinde 29-30-31-32-33 ve 34 nolu Sebze-Meyve Komisyonlarının çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Olayın gece meydana gelmesi ve çatının uçtuğu bölgede kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Çatışı uçan 33 nolu komisyon sahibi Sezer Ay, gece 24.00 sıralarında kendisine bilgi geldiğini belirterek "Geldiğimizde yola uçan çatı kaldırılmış ve yol trafiğe açılmıştı. Şiddetli yağmur nedeniyle aracımızdan bile inemedik. Yapacak bir şey olmadığı için gidip yattık. Sabah geldiğimizde çatının tamamen uçmuş olduğunu gördük. Büyükşehir yetkilileri geldi ve çatının yenilenmesi için çalışmanın hemen başlayacağını söylediler" diye konuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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