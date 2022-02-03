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Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu - Son Dakika

Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu

03.02.2022 16:34

Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu Heyelandan dolayı kapanan yollar açılıyor Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelan bölgelerinde yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu

Heyelandan dolayı kapanan yollar açılıyor

ANTALYA - Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelan bölgelerinde yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Dün geceden itibaren artan yoğun yağışlarda Manavgat'ın Güzelyalı, Saraçlı ve Karavca Mahallelerinde yol boyunca yer yer heyelanlar oluştu. Devrilen ağaçlar, düşen kayalar ve şarampollerde oluşan birikim, vatandaşlar için ulaşımı da zorlaştırdı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini acilen heyelan bölgelerine yönlendirdi. İş makineleri ile bölgeye yönelen ekipler, gün boyu Güzelyalı, Saraçlı ve Karavca mahallelerinde yol açma, şarampol temizleme, kanalları açma çalışmaları gerçekleştirdi. Güzelyalı Mahallesinde ise dağlık alandan yola taş düşmesi sonucu ulaşım aksayınca, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

"Heyelan oluştu"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ulaşımın aksamaması için belediye ekiplerinin 24 saat görevi başında olduklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat'ımızda meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle özellikle kırsal bölgelerimizde yollarda heyelanlar oluştu. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden heyelandan zarar gören yollarla birlikte şarampol ve yağmur suyu kanallarına sürekli müdahalede bulunuyor. Halkımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu
Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu
Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu
Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu
Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu

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Fen İşleri Müdürlüğü, Toprak Kayması, Güzelyalı, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu - Son Dakika
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