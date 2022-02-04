Üye Girişi
Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu - Son Dakika

Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu

04.02.2022 00:58
Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelan bölgelerinde yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelan bölgelerinde yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Dün geceden itibaren artan yoğun yağışlarda Manavgat'ın Güzelyalı, Saraçlı ve Karavca Mahallelerinde yol boyunca yer yer heyelanlar oluştu. Devrilen ağaçlar, düşen kayalar ve şarampollerde oluşan birikim, vatandaşlar için ulaşımı da zorlaştırdı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini acilen heyelan bölgelerine yönlendirdi. İş makineleri ile bölgeye yönelen ekipler, gün boyu Güzelyalı, Saraçlı ve Karavca mahallelerinde yol açma, şarampol temizleme, kanalları açma çalışmaları gerçekleştirdi. Güzelyalı Mahallesinde ise dağlık alandan yola taş düşmesi sonucu ulaşım aksayınca, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

"Heyelan oluştu"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ulaşımın aksamaması için belediye ekiplerinin 24 saat görevi başında olduklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat'ımızda meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle özellikle kırsal bölgelerimizde yollarda heyelanlar oluştu. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden heyelandan zarar gören yollarla birlikte şarampol ve yağmur suyu kanallarına sürekli müdahalede bulunuyor. Halkımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürütmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Fen İşleri Müdürlüğü, Toprak Kayması, Güzelyalı, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 01:35:32. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta şiddetli yağış heyelana sebep oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement