Manavgat'ta sit alanındaki otel belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta sit alanındaki otel belediye ekiplerince yıkıldı

19.04.2022 18:31

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sit alanında bulunan otelin, belediye ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sit alanında bulunan otelin, belediye ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi.

Side Mahallesi Begonya Sokak'ta 3. derece sit alanında bulunan otelin, kaçak olduğu gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca yıkımına karar verildi.

Yıkım kararının tebliğ edilmesinin ardından bölgeye giden Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, boşaltılmayan oteldeki eşyaları dışarı çıkardı.

Daha sonra jandarma ve zabıta ekiplerinin gözetiminde iş makinesiyle yıkım yapıldı.

Manavgat'ta sit alanındaki otel belediye ekiplerince yıkıldı
Manavgat'ta sit alanındaki otel belediye ekiplerince yıkıldı
Manavgat'ta sit alanındaki otel belediye ekiplerince yıkıldı
Manavgat'ta sit alanındaki otel belediye ekiplerince yıkıldı

YORUMLAR
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Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta sit alanındaki otel belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta sit alanındaki otel belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika
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