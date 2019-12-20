Manavgat'ta suç örgütüne operasyon - Son Dakika
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Manavgat'ta suç örgütüne operasyon

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta suç örgütüne operasyon, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapan jandarma ekipleri, aralarında otel işletmecisi ve mali müşavirlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Yasadışı yollarla birçok kişinin gayrimenkullerine el koydukları şikayetiyle gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Gözaltı sayısı hakkında açıklama yapmayan yetkililer, operasyonun devam ettiğini, gözaltı sayısının artabileceğini kaydetti.


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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:51 Kaynak: DHA
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