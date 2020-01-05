Manavgat'ta şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat'ta şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Manavgat'ta şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Manavgat'ta şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şelale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, kapı bölmesine gizlenmiş 11 gram metamfetamin maddesi ve ruhsatsız tabanca bulundu.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı da belirlenen sürücü E.Ş, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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