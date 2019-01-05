Manavgat'ta Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda 13 adet sikke, 6 adet tarihi eser nitelikli obje, 1 adet yüzükkaşı ve 1 adet avrupa parası ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde Jandarma
tarafından yapılan operasyonda 13 adet sikke, 6 adet tarihi eser nitelikli obje, 1 adet yüzükkaşı ve 1 adet avrupa parası ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre internet üzerinden ihbarı değerlendiren Manavgat ilçe jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan alınan arama kararına istinaden Altınkaya
mahallesinde ikamet eden şüpheli Adem D.'nin evinde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada 13 adet sikke, tarihi eser nitelikli 6 adet obje, 1 adet yüzükkaşı ve 1 adet avrupa parası ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen eserler müze ekiplerine teslim edilirken ruhsatsız av tüfeği hakkında idari işlem yapılacağı bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Cumhuriyet Savcılığı
talimatıyla serbest bırakılan Adem D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarına İhlal suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:11 Kaynak: İHA
Zihinsel Engelli Gencin Babası, Oğluna Yapılan Cinsel İstismar Skandalını Ortaya Çıkardı
Camiden Çıkan Yaşlı Adam, Soluk Borusuna Yapışan 'Lokum' Nedeniyle Öldü
"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti
Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı