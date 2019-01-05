Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Tarihi Eser Operasyonu

Manavgat'ta Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda 13 adet sikke, 6 adet tarihi eser nitelikli obje, 1 adet yüzükkaşı ve 1 adet avrupa parası ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Manavgat'ta Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda 13 adet sikke, 6 adet tarihi eser nitelikli obje, 1 adet yüzükkaşı ve 1 adet avrupa parası ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre internet üzerinden ihbarı değerlendiren Manavgat ilçe jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden Altınkaya mahallesinde ikamet eden şüpheli Adem D.'nin evinde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada 13 adet sikke, tarihi eser nitelikli 6 adet obje, 1 adet yüzükkaşı ve 1 adet avrupa parası ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen eserler müze ekiplerine teslim edilirken ruhsatsız av tüfeği hakkında idari işlem yapılacağı bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakılan Adem D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarına İhlal suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zihinsel Engelli Gencin Babası, Oğluna Yapılan Cinsel İstismar Skandalını Ortaya Çıkardı Camiden Çıkan Yaşlı Adam, Soluk Borusuna Yapışan 'Lokum' Nedeniyle Öldü

"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:32:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]