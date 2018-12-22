Manavgat'ta Tatil Yapan Alman Turist Hayatını Kaybetti
4 saat önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yaparken rahatsızlanan Alman turist Paul Wild (79), kaldırıldığı hastanede organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yaparken rahatsızlanan Alman turist Paul Wild (79), kaldırıldığı hastanede organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Olay, geçen salı günü akşam saatlerinde Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Yakınları ile tatil yapan Paul Wild bir anda rahatsızlandı. Yakınlarının durumu otel yetkililerine bildirmesiyle, otele sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Manavgat'taki özel hastaneye kaldırılan Wild, burada tüm müdahalelere rağmen yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Paul Wild'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:57 Kaynak: DHA
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