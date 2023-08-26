Manavgat'ta TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Manavgat'ta TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son Güncelleme: 26.08.2023 17:26

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi hayatını kaybederken, TIR sürücüsü yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde TIR ile çarpışan kamyonette sürücü Cafer Koç (53) ile beraberindeki Hüseyin Arıcı (56) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Ahmet Altınyazar (53) yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Manavgat- Akseki D695 Karayolu'nda Uzunlar Mahallesi Ada Mevkii'nde meydana geldi. Akseki istikametinden Manavgat yönüne ilerleyen Cafer Koç idaresindeki 07 JF 445 plakalı kamyonet ile Manavgat'tan Akseki yönüne giden Ahmet Altınyazar yönetimindeki 42 H 9958 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Cafer Koç ile beraberindeki Hüseyin Arıcı hayatını kaybetti. Yaralı TIR sürücüsü Ahmet Altınyazar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kamyonet sürücüsünün şerit ihlali yaptığı iddia edilen kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Manavgat Akseki karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım kontrollü olarak devam etti. (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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