Manavgat'ta toplu taşıma araçlarına dezenfekte - Son Dakika
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Manavgat'ta toplu taşıma araçlarına dezenfekte

7 saat önce

Manavgat Belediyesi ve Şoförler Odası toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi konusunda işbirliği yaptı.

Manavgat'ta toplu taşıma araçlarına dezenfekte, System.String[]

Manavgat Belediyesi ve Şoförler Odası toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi konusunda işbirliği yaptı.


Manavgat Şoförler Odasında toplu taşıma araçlarında salgın hastalık riskine karşı alınacak önlemler için toplantı düzenlendi. Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal başkanlığında düzenlenen toplantıya toplu taşıma kooperatiflerinin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra Manavgat belediye başkan yardımcıları Levent Ardıç ile İsmail Hakkı Ödevoğlu katıldı.


Toplantıda, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerinin sağlanabilmesi için toplu taşıma araçlarında genel temizlik ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği, özellikle araçların koltuk, pencere ve tutamakların temizliğine özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.


"Süreci en iyi şekilde atlatacağız"


Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, "İlçemizde şükür bir şey yok ama biz önlemimizi alıyoruz. Bölgemizin turizm bölgesi olması ve değişik ülkelerden misafirlerin gelmesi nedeniyle toplu taşıma araçlarımızda, ve taksilerimizde tedbir almamız gerekiyor. Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Sağlık Bakanlığımızla istişare yaparak taşıma sektörümüzde gerekli önlemlerimizi alıyoruz. İlaçlama yaptırıyoruz. İlçemizde bir sorunun olmaması gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu sıkıntılı süreci en iyi şekilde atlatacağız" dedi.


"Güç birliği yapıyoruz"


Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu ise Manavgat Belediyesi olarak bu konuda üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Tüm toplu taşıma araçları için ne yapabiliriz diye görüştük. Belediye olarak elimizden ne gelir nasıl yardımcı olabiliriz o konuda güç birliği yapmaya karar verdik. Bir panik ortamının olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:05 Kaynak: İHA
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